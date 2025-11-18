В Кремле отреагировали на данные о судьбе Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу

Песков: Путин не знает о судьбе Lada Kalina, на которой ездил в Читу

Президент России Владимир Путин не в курсе о судьбе автомобиля Lada Kalina, на котором совершил поездку по трассе Хабаровск — Чита в 2010 году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Путин об этом не знает. Если это талисман для качества дорог, значит она не только выполнила миссию, но и перевыполнила», — сказал он.

До этого министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, что автомобиль сменил нескольких владельцев, прежде чем сибирские дорожники выкупили его обратно. Машина стала символическим талисманом качества дорожного строительства в России. Глава ведомства напомнил, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетом транспортной политики.

Год назад Lada Kalina, за рулем которой был Владимир Путин, открыла движение автотранспорта по участку трассы Р255 «Сибирь». Движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае запустил глава правительства страны Михаил Мишустин.

