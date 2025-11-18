На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отреагировали на данные о судьбе Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу

Песков: Путин не знает о судьбе Lada Kalina, на которой ездил в Читу
true
true
true

Президент России Владимир Путин не в курсе о судьбе автомобиля Lada Kalina, на котором совершил поездку по трассе Хабаровск — Чита в 2010 году. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Путин об этом не знает. Если это талисман для качества дорог, значит она не только выполнила миссию, но и перевыполнила», — сказал он.

До этого министр транспорта России Андрей Никитин рассказал, что автомобиль сменил нескольких владельцев, прежде чем сибирские дорожники выкупили его обратно. Машина стала символическим талисманом качества дорожного строительства в России. Глава ведомства напомнил, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетом транспортной политики.

Год назад Lada Kalina, за рулем которой был Владимир Путин, открыла движение автотранспорта по участку трассы Р255 «Сибирь». Движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае запустил глава правительства страны Михаил Мишустин.

Ранее были названы 10 самых популярных авто в России в ноябре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами