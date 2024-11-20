Желтая Lada Kalina, которую водил Путин, открыла участок трассы «Сибирь»

Желтая Lada Kalina, за рулем которой был президент РФ Владимир Путин, открыла движение автотранспорта по участку трассы Р-255 «Сибирь». Церемония состоялась в рамках международного форума и выставки «Транспорт России».

Движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае запустил глава правительства страны Михаил Мишустин.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков подчеркнул, что по новому участку трассы «Сибирь» первым проехал автомобиль, за рулем которого находился Владимир Путин во время поездки по трассе «Амур» в 2010 году.

«Желтая Lada Kalina, которая открыла движение по обходу Усолья-Сибирского, это та самая машина, которая в 2010 году управлялась председателем правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным на пробеге от Хабаровска до Читы», — пояснил Новиков.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что в России на сегодняшний день только две дороги, на которых возможно установить ограничение скорости до 150 км/ч — это трассы М-1 до Минска и М-12 до Казани.

Напомним, в Госдуме подготовили обращение к начальнику ГУ ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову, в котором просят повысить разрешенную скорость до 150 км/ч на тех скоростных трассах, которые отвечают требованиям безопасности, типа М11 «Нева» или М12 «Восток. По мнению авторов инициативы, повышение порога максимальной скорости позволит сократить пробки и будет способствовать экономическому развитию регионов.

Ранее сообщалось, что трасса М-12 будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году.