Названы 10 самых популярных авто в России в ноябре

«Автостат» назвал 10 самых популярных автобрендов в России в ноябре
Avtograd/VK

По итогам периода с 10 по 16 ноября 2025 года в России самый большой рост продаж показали автобренды Lada и Haval. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно данным агентства, за указанный период было продано 6,3 тыс. машин Lada и 4,1 тыс. автомобилей Haval. Далее расположился бренд Geely (2,1 тыс. автомобилей).

В топ-10 по продажам вошли автобренды Tenet (2,1 тыс. машин), Belgee (1,7 тыс. машин), Сhangan (1 тыс. машин), Toyota (1 тыс. машин), Solaris (839 машин), Chery (810 автомобилей) и BMW (505 автомобилей).

Всего же за отчетный период в России было продано 28,7 тыс. новых легковых машин.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее стало известно, сколько у российских дилеров новых непроданных автомобилей.

