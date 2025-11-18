Стала известна судьба Lada Kalina, на которой Путин ездил в Читу

Автомобиль Lada Kalina, на котором президент России Владимир Путин совершил поездку по трассе Хабаровск — Чита в 2010 году, был подарен им рабочему и спустя 15 лет выкуплен дорожниками. Об этом в интервью kp.ru рассказал министр транспорта Андрей Никитин.

По словам министра, автомобиль сменил нескольких владельцев, прежде чем сибирские дорожники выкупили его обратно. Машина стала символическим талисманом качества дорожного строительства в России.

«Она ездила 15 лет, сменила много владельцев, а потом ее выкупили назад сибирские дорожники. Эта машина президента стала своеобразным талисманом качественного дорожного строительства», — заявил Никитин.

Министр напомнил, что развитие дорожной инфраструктуры остается приоритетом транспортной политики.

Год назад Lada Kalina, за рулем которой был Владимир Путин, открыла движение автотранспорта по участку трассы Р255 «Сибирь». Движение на нескольких участках автодорог в Иркутской области и Пермском крае запустил глава правительства страны Михаил Мишустин.

