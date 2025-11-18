На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке водитель выстрелил в лицо полицейскому в момент погони

Mash: водитель выстрелил в лицо полицейскому во время погони во Владивостоке
true
true
true

Во Владивостоке водитель Honda Fit выстрелил в лицо полицейскому во время погони. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«36-летний мужчина на Honda Fit врезался в припаркованную машину на Ивановской и попытался скрыться. За ним бросились люди в форме. Тогда лихач достал газовый пистолет — два раза выстрелил в одного из сотрудников и пнул его в спину, но все равно попался», — говорится в публикации.

По информации канала, правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям. Нарушителя отправили в СИЗО, в настоящее время расследование продолжается.

До этого во Владивостоке водитель избил пешехода из-за замечания по поводу вождения. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель выходит из машины, толкает мужчину на землю и начинает избивать, при этом заметно, что к драке присоединяются еще люди. Чем закончился конфликт, не сообщается.

Кроме того, в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

