На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Срубил в прыжке: таксист в Александровке нокаутировал сразу двух пассажиров на видео

В Ростовской области на видео попало, как таксист в прыжке избил пассажира
true
true
true

В селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Таксист в Александровке нокаутировал сразу двух напавших на него пассажиров. По словам водителя, мужчины сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю. В конце записи заметно, как мужчины пытались оказать первую медицинскую помощь участнику конфликта.

До этого в Уфе мужчина с пистолетом напал на беременную женщину на парковке. Уфимец таскал ее за волосы, прислонял к капоту, а после — достал оружие и направил на женщину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пострадавшая держится за живот.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами