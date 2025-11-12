Срубил в прыжке: таксист в Александровке нокаутировал сразу двух пассажиров на видео

В Ростовской области на видео попало, как таксист в прыжке избил пассажира

В селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Таксист в Александровке нокаутировал сразу двух напавших на него пассажиров. По словам водителя, мужчины сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю. В конце записи заметно, как мужчины пытались оказать первую медицинскую помощь участнику конфликта.

