Во Владивостоке на видео попало, как водитель жестко избил пешехода

Во Владивостоке водитель избил пешехода из-за замечания по поводу вождения. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Это видео снято 12 ноября этого года на Иртышской. Известно, про конфликт на дороге. Человек сделать замечание хотел, чтобы ездили, но нарушители за это его тут же избили», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как водитель выходит из машины, толкает мужчину на землю и начинает избивать, при этом заметно, что к драке присоединяются еще люди. Чем закончился конфликт, не сообщается.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

