Власти Казахстана прокомментировали данные о скоплении автовозов у границы с РФ

Минфин Казахстана: на границе с Россией не наблюдается скоплений автовозов
Михаил Голенков/РИА Новости

На границе Казахстана с Россией не наблюдается скоплений автовозов, сообщили ТАСС в пресс-службе комитета госдоходов Минфина Казахстана.

«В настоящее время на автомобильных пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией скопления автовозов не наблюдаются. Пункты пропуска функционируют в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

17 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что очереди из импортных автомобилей на границе России, возникшие из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в конце ноября. При этом больше всего фур стоит на границе с Казахстаном. По данным гендиректора Независимой сервисной компании Олега Черникова, всего на пунктах пограничного контроля с Казахстаном стоит около 9 тыс. фур. В «Автодоме» оценивают очередь в 2,5 тыс. грузовиков и автовозов.

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора на автомобили с привязкой его исчисления не только к рабочему объему, но и к мощности двигателя. Постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации, оно вступит в силу с 1 декабря 2025 года.

Документ предусматривает, что физические лица, ввозящие в Россию автомобили мощнее 160 л.с. для личного пользования, будут платить «коммерческий» утилизационный сбор, минимум несколько сотен тысяч рублей. Для автомобилей с мощностью до 160 л.с. сохраняется льготный утильсбор в размере 3,4 тыс. рублей за машину возрастом менее трех лет и 5,2 тыс. рублей — на машину старше трех лет.

Также документ изменяет подход к исчислению утильсбора на гибриды и электромобили.

Как пояснили в Минпромторге РФ, в механизм расчета утилизационного сбора внесен ряд дополнительный показателей. Базовая ставка утильсбора для легковых автомобилей будет формироваться по типу и объему двигателя. При этом мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.

