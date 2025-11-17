В центре Москвы перекрыли движение из-за пожара

В Москве из-за возгорания в строящемся здании в центре города ограничено движение транспорта в Курсовом переулке, сообщает Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«Движение ограничено от Соймоновского проезда до 2-го Обыденского переулка. На месте возгорания сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают беспрепятственный проезд спецтехники для тушения пожара, а также осуществляют регулировочно-распорядительные действия, с целью отвода транспорта на соседние улицы», — сообщает канал.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу после столкновения с грузовиком. Видеорегистратор автомобиль, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковой автомобиль сталкивается с большегрузом, после чего выезжает на встречную полосу движения. На кадрах видно, что водитель, который сделал запись ДТП, смог избежать столкновения с легковой машиной.

Ранее на МКАД перекрыли движение автомобилей.