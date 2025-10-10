На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Реформу утильсбора могут отложить до 1 января 2026 года

Автодом: реформа утильсбора может быть отложена до 1 января 2026 года
Depositphotos

Из-за недовольства автовладельцев, не успевших оформить импортные автомобили на таможне, властям придется отложить введение новой методики расчета утильсбора до 1 января 2026 года. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Скорее всего у россиян получится отсрочить вступление новой методики расчета утильсбора, так как нелогично менять порядок с 1 ноября, а потом с 1 января менять снова. Никто не сможет так оперативно перестроить системы. Поэтому с 1 января введут плановое изменение утильсбора и добавят новую методику его исчисления», — заявил он.

Также Ольховский добавил, что сейчас перекупы стараются создавать информационный шум на рынке, чтобы заставить россиян поторопиться с покупкой автомобиля.

На практике же клиенты, желающие воспользоваться ввозом автомобиля на льготных условиях, выбирают машину, которая уже находится в РФ и ее можно посмотреть.

Ранее граждане России призвали отсрочить реформу утильсбора.

