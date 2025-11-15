На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автостат назвал количество проданных Lada Aura в 2025 году

Автостат: в 2025 году продано более тысячи автомобилей Lada Aura
true
true
true
close
Lada

За первые десять месяцев 2025 года в России было реализовано 1118 новых автомобилей Lada Aura. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что розничные продажи Lada Aura, самой дорогой модели АвтоВАЗа, начались в конце ноября 2024 года.

«С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura», — написал Целиков.

Согласно представленным данным, большую часть автомобилей Lada Aura приобрели физические лица (586 экземпляров, 52,4% от общего числа продаж), в то время как юридические лица купили 532 автомобиля, что составляет 47,6%.

Наибольшей популярностью Lada Aura пользуется в Москве и Московской области, на которые приходится 13% от общего объема продаж. За ними следуют Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Около 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.

Руководитель «Автостата» отметил, что Lada Aura появилась уже в 80 регионах РФ.

Ранее АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Aura из-за низкого спроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами