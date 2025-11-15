Автостат назвал количество проданных Lada Aura в 2025 году

Автостат: в 2025 году продано более тысячи автомобилей Lada Aura

За первые десять месяцев 2025 года в России было реализовано 1118 новых автомобилей Lada Aura. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что розничные продажи Lada Aura, самой дорогой модели АвтоВАЗа, начались в конце ноября 2024 года.

«С января по октябрь этого года на учет встало 1118 автомобилей Lada Aura», — написал Целиков.

Согласно представленным данным, большую часть автомобилей Lada Aura приобрели физические лица (586 экземпляров, 52,4% от общего числа продаж), в то время как юридические лица купили 532 автомобиля, что составляет 47,6%.

Наибольшей популярностью Lada Aura пользуется в Москве и Московской области, на которые приходится 13% от общего объема продаж. За ними следуют Татарстан (10%), Самарская область (8%) и Санкт-Петербург (4%). Около 3% продаж приходится на Воронежскую, Челябинскую и Свердловскую области.

Руководитель «Автостата» отметил, что Lada Aura появилась уже в 80 регионах РФ.

Ранее АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Aura из-за низкого спроса.