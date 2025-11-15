Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Подмосковье

В Подмосковье на видео сняли разбитые авто после ДТП, парализовавшего движение

В Московской области автомобили разбились в ДТП, движение транспорта было затруднено. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, деревня Десна. Калужское шоссе в сторону области», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят разбитый автомобили. Кром того, на место аварии прибыли несколько автомобилей экстренных медицинских служб и сотрудники ДПС.

ДТП произошло 15 ноября в городе Троицк Московской области на Калужском шоссе. В результате столкновения человек получил травмы, несовместимые с жизнью, еще один – пострадал.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.