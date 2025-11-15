На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автобус с людьми опрокинулся в Забайкалье из-за коровы

В Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы
Telegram-канал «Chita.Ru | Новости Читы»

В Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Читы».

«Сегодня днем в Шилкинском округе, недалеко от села Васильевка, автобус Kia Grandbird слетел в кювет и перевернулся. Один из пассажиров рассказал, что автобус был полон. Он ехал из Читы в Быстринский ГОК в Газ-Заводе», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате ДТП несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стала корова, которая выбежала на трассу: водитель пытался ее объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет.

Также сообщается, что в настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу. По прибытии на место пассажиров осмотрят врачи, чтобы исключить травмы, которым люди могли не придать значения.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.

