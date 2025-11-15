На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как авто с людьми подлетело от удара Nissan
true
true
true

В Челябинске автомобиль с людьми подлетел в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Аж отлетел от такого мощного удара! Это момент аварии на пересечении улиц Чоппа и Хохрякова Кадрами с места инцидента поделились очевидцы. Сообщается, что приехала бригада скорой помощи. <…> Машина начала поворот, когда другая ехала прямо», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара белый автомобиль подлетает и приземляется на колеса на проезжую часть. По информации канала, в результате произошедшего мужчина и женщина, которые в момент столкновения находились в Lada, получили травмы.

До этого в городе Петрозаводске Республики Карелия 80-летний водитель на Lada сбил пенсионерку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после удара женщина отлетела и приземлилась на проезжую часть, в этот момент водитель остановил транспорт и вышел к пострадавшей. По данным канала, 79-летняя женщина получила травмы.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.

