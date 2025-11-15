Автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео попало, как авто с людьми подлетело от удара Nissan

В Челябинске автомобиль с людьми подлетел в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Аж отлетел от такого мощного удара! Это момент аварии на пересечении улиц Чоппа и Хохрякова Кадрами с места инцидента поделились очевидцы. Сообщается, что приехала бригада скорой помощи. <…> Машина начала поворот, когда другая ехала прямо», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как от удара белый автомобиль подлетает и приземляется на колеса на проезжую часть. По информации канала, в результате произошедшего мужчина и женщина, которые в момент столкновения находились в Lada, получили травмы.

