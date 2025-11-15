На видео сняли гаишника, который ездил по Москве на моноколесе

В Москве на видео попало, как гаишник ездил по столице на моноколесе

В Москве сотрудник ДПС ездил по проезжей части на моноколесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Какое-то новое подразделение ДПС заметили на дорогах Москвы», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как работник ГИБДД едет на моноколесе по дороге общего пользования, при этом указатели свидетельствуют, что действия происходят на территории Восточного административного округа.

