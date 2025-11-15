На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео сняли гаишника, который ездил по Москве на моноколесе

В Москве на видео попало, как гаишник ездил по столице на моноколесе
В Москве сотрудник ДПС ездил по проезжей части на моноколесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Какое-то новое подразделение ДПС заметили на дорогах Москвы», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как работник ГИБДД едет на моноколесе по дороге общего пользования, при этом указатели свидетельствуют, что действия происходят на территории Восточного административного округа.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

Кроме того, в Воронеже мужчины подрались на проезжей части.

Ранее россиянам назвали тип личности водителей-лихачей.

