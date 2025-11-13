Воронежец жестко избил водителя на дороге, и это попало на видео

В Воронеже мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Драка завязалась прямо на проезжей части. Один из мужчин бросил своего соперника на асфальт и принялся избивать», — говорится в публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мужчина толкает человека на проезжую часть, садиться на него и наносится несколько ударов. В момент конфликта к воронежцам подбегают очевидцы и останавливают нападение.

До этого в селе Александровка Ростовской области водитель такси побил двух пассажиров. По словам водителя, люди сильно хлопнули дверью при выходе, а на замечание отреагировали агрессией. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как таксист ударил нападавшего правым оверхендом в тот момент, когда он в прыжке кинулся на него. От удара пострадавший упал на землю.

