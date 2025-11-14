На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К проверке техосмотра автомобилей предложили подключить дорожные камеры

РСА предложил отслеживать по камерам наличие у водителей диагностических карт
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил подключить дорожные камеры к проверке прохождения техосмотра (ТО) у автомобилей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам директора по защите активов РСА Сергея Ефремова, в большинстве случаев автомобилям более 10 лет, им необходим обязательный регулярный контроль технического состояния. Но его мало кто проходит, добавил он.

Ефремов подчеркнул, что зачастую без ТО ездят легковые такси.

В публикации отмечается, что проверка будет проводиться по распознанным госномерам машин, которые будут сверяться с базой Единой автоматизированной системы техосмотра.

В июле ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести в России для автомобилей старше 15 лет повышенные ставки транспортного налога и обязанность два раза в год проходить технический осмотр.

Российские автодилеры обеспокоены, что парк автомобилей в России быстро стареет. Для обновления, по мнению РОАД, необходимо ежегодно продавать не менее 3 млн автомобилей в течение десяти лет.

