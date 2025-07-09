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В России разрабатывают повышение транспортного налога авто старше 15 лет

В России для авто старше 15 лет предлагают ввести повышенный транспортный налог
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России для автомобилей старше 15 лет предложили ввести повышенные ставки транспортного налога и обязанность два раза в год проходить технический осмотр. Об этом сообщает Autonews.

«Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) разрабатывает законопроект, предусматривающий меры воздействия на автовладельцев для обновления автопарка», — сказал президент этой организации Алексей Подщеколдин.

Он отметил, что нужно «стимулировать россиян избавляться от старых автомобилей, которые выработали свой ресурс».

Российские автодилеры обеспокоены, что парк автомобилей в России быстро стареет. Для обновления, по мнению РОАД, необходимо ежегодно продавать не менее 3 млн автомобилей в течение десяти лет.

До этого Минпромторг России расширил перечень автомобилей, к которым применяются повышенные коэффициенты для уплаты транспортного налога. Из документа следует, что в обновленный перечень включены 303 модели средней стоимостью выше 10 млн руб. и 252 модели — выше 15 млн руб.

Ранее сообщалось, что калининградский «Автотор» готовится к производству своего первого в истории автомобиля.

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