В Москве ворона каталась по капоту автомобиля, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как ворона каталась по капоту авто на пластиковой бутылке

В Москве ворона каталась по капоту припаркованного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Ворона нашла себе скейтборд и развлекается на одной из машин Подписчики рассказали, что после спуска ворона возвращалась вместе со своим скейтом и съезжала еще раз», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как птица катается по капоту припаркованного автомобиля на пластиковой бутылке.

До этого в Приморском крае автомобилисты заметили тигра возле проезжей части. На размещенных в сети кадрах видно, что тигр лежит на земле, при этом люди и их машина не пугают хищника. На записи также слышно, как приморка предполагает, что тигр еще молодой.

Кроме того, в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах заметно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо.

Ранее редкий хищник появился на трассе в Приморье и сопроводил авто с людьми.