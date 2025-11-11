Редкого хищника сняли на видео автомобилисты в российском регионе

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра возле проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Автомобилисты в очередной раз заметили дунайского тигра вблизи населенных пунктов между г. Фокино и п. Дунай, в пяти метрах от проезжей трассы. Люди пишут, что хотелось бы привлечь службу по урегулированию подобных ситуаций и вывести тигра в более безопасное для него место», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах заметно, что тигр лежит на земле, при этом люди и их машина не пугают хищника. На записи также слышно, как приморка предполагает, что тигр еще молодой.

