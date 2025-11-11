На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Редкого хищника сняли на видео автомобилисты в российском регионе

В Приморье автомобилисты сняли на видео тигра возле трассы
true
true
true

В Приморском крае автомобилисты заметили тигра возле проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Автомобилисты в очередной раз заметили дунайского тигра вблизи населенных пунктов между г. Фокино и п. Дунай, в пяти метрах от проезжей трассы. Люди пишут, что хотелось бы привлечь службу по урегулированию подобных ситуаций и вывести тигра в более безопасное для него место», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах заметно, что тигр лежит на земле, при этом люди и их машина не пугают хищника. На записи также слышно, как приморка предполагает, что тигр еще молодой.

До этого в Ростове-на-Дону водитель палкой отогнал алабая от женщины после нападения на проезжей части. Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, как белая собака стоит возле пострадавшей ростовчанки, у которой окровавлено лицо. Далее к ним подходит водитель, и в момент нападения собаки он несколько раз бьет животное палкой, после чего алабай уходит.

Ранее редкий хищник появился на трассе в Приморье и сопроводил авто с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами