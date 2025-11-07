Редкий хищник появился на трассе в Приморье и сопроводил авто с людьми

Mash: тигр сопровождал машину с людьми на дороге в Приморье

В Приморском крае тигр сопровождал автомобиль с людьми на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тигр сопровождал авто на дороге в Приморье — бежал перед машиной, как охранник. Видео снято возле села Подъяпольское. В планы людей такой эскорт не входил, поэтому полосатого секьюрити прогнали», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, как тигр идет впереди автомобиля, при этом ходит как по проезжей части, так и по обочини дороге, после чего убегает в лес.

