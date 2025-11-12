Эксперт предупредил о рисках покупки подержанных автомобилей

Покупка автомобилей, побывавших в ДТП, может обернуться серьезными проблемами из-за скрытых дефектов, которые влияют на безопасность и ресурс машины. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель станций кузовного ремонт FIT SERVICE Ярослав Кукарин.

По словам эксперта, наименьшую опасность представляют повреждения навесных элементов — бампера, дверей, крыльев или фар. Однако если в аварии пострадали силовые элементы кузова — лонжероны, стойки, пол или «стаканы» — это серьезный повод для беспокойства, так как они формируют геометрию кузова.

«Перевернувшиеся в ДТП авто вообще лучше обходить стороной: у них уже не та жесткость кузова, а скрытые повреждения могут вылезти только через несколько лет», — предупредил Кукарин.

Особое внимание при осмотре следует уделить крыше — даже качественно отремонтированные вмятины снижают прочность кузова. Также важно проверять подушки безопасности, так как после ДТП вместо них часто устанавливают муляжи. Эксперт отметил, что даже идеально восстановленные после серьезных аварий автомобили значительно теряют в стоимости на вторичном рынке.

6 ноября директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков заявил, что импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре достиг рекордного значения за более чем 25 лет, составив почти 60 тысяч машин.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили с пробегом в России могут рухнуть на 40%.