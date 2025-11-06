На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Россию в октябре ввезли рекордное число подержанных иномарок

«Автостат»: в октябре в Россию ввезли рекордное число подержанных авто за 25 лет
Depositphotos

Импорт подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре достиг рекордного значения за более чем 25 лет, составив почти 60 тысяч машин. Об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на оперативном онлайн-совещании, передает ТАСС.

«Это рекорд. От 60 тыс. [авто] в месяц не ввозили никогда за всю нашу историю автомобильной статистики. То есть месячный объем ввоза автомобилей с пробегом 60 тыс. — это рекорд за все время», — сказал Целиков.

Точный объем импорта в октябре составил 59,9 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Как уточнили в пресс-службе «Автостата», данный показатель является наивысшим за последние более чем 25 лет.

По словам главы агентства, среди ввезенных марок лидером стала Toyota, а самой востребованной моделью — Honda Freed.

По данным «Автостата», за 10 месяцев 2025 года продажи новых машин на российском рынке снизились на 20%. В октябре текущего года на российском рынке было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 3,2% меньше, чем в том же месяце 2024 года.

Ранее были названы 5 причин рекордного роста продаж авто в России.

