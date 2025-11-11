Москвич на Kia влетел в опору моста и не выжил

На западе Москвы водитель Kia на скорости влетел в опору моста и не выжил

В Москве водитель иномарки не выжил в серьезной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водитель Kia не справился с управлением на проспекте Вернадского в районе пересечения с Косыгина, врезался в опору моста Лужники», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. В районе аварии движение транспорта серьезно затруднено. На размещенных в сети кадрах видно, что иномарка получила повреждения: у транспорта разбит капот, бампер и лобовое стекло, кроме того, автомобиль находится за пределами проезжей части.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее на северо-востоке Москвы внедорожник влетел под грузовик.