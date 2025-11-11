На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число машин, разбитых при сносе комплекса «Снежком» в Красногорске, превысило 100

В Красногорске более 100 машин повреждено при сносе горнолыжного комплекса
Telegram-канал Осторожно, Москва

Число автомобилей, поврежденных при сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске, превышает 100. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По уточненной информации, при падении опорной колонны недействующего горнолыжного комплекса «Снежком» на проезжую часть дороги повреждения получили более 100 машин», — приводит агентство слова источника.

Автомобили были повреждены в процессе сноса опорной колонны горнолыжного комплекса. Отделившийся от нее массивный кусок бетона упал на землю, его осколки полетели в стороны, повредив автомобили и остекление жилых домов. По данным РИА «Новости» в результате обрушения пострадал человек, его госпитализировали. Telegram-канал Baza утверждает, что пострадавших минимум двое.

Первоначально сообщалось, что в результате обрушения конструкции различные повреждения получили более 60 автомобилей. Момент падения части колонны попал на видео.

Ранее произошло массовое ДТП с участием такси на МКАД.

