Огромный кусок бетона разбил 60 машин в Красногорске и попал на видео

В Красногорске кусок бетона разбил 60 машин при сносе комплекса «Снежком»
true
true
true

В Красногорске более 60 автомобилей повреждено при сносе горнолыжного комплекса «Снежком», на них разлетелись осколки от крупного куска сооружения. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Сразу после падения конструкции его обломки разлетелись на десятки и сотни метров, повредив машины, стоящие возле домов на Красногорском бульваре. Более чем у 60 автомобилей выбиты стекла, повреждены бампера и другие части», — отмечается в публикации.

Кроме того, в результате инцидента выбиты стекла в домах. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, Москва», видно, что часть конструкции сорвалась с самого верха комплекса и разбилась, ударившись о землю. Осколки полетели в стороны.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Красногорск», видно, что упавшую с высоты конструкцию тянули тросом.

Ранее москвич влетел на Kia в опору моста.

