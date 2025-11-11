Массовое ДТП с участием двух такси заблокировало движение на МКАД

На МКАД массовое ДТП с участием двух такси затруднило проезд и попало на видео

На МКАД произошло массовое ДТП, в котором участвовали два автомобиля такси. Видеозапись последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на внутренней стороне МКАД, в районе 74-го километра. На видео с последствиями ДТП видно, что две полосы дублера трассы из трех были перекрыты автомобилями экстренных служб — включая два грузовика для уборки дорог, служебные пикапы ГИБДД и ЦОДД.

У одного из такси, участвовавших в аварии, разбита задняя часть. С ним столкнулось другое такси, также рядом стоит легковой автомобиль и еще два патрульных автомобиля ГИБДД. О пострадавших в аварии не сообщается.

