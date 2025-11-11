На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Массовое ДТП с участием двух такси заблокировало движение на МКАД

На МКАД произошло массовое ДТП, в котором участвовали два автомобиля такси. Видеозапись последствий аварии опубликовал Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Авария произошла на внутренней стороне МКАД, в районе 74-го километра. На видео с последствиями ДТП видно, что две полосы дублера трассы из трех были перекрыты автомобилями экстренных служб — включая два грузовика для уборки дорог, служебные пикапы ГИБДД и ЦОДД.

У одного из такси, участвовавших в аварии, разбита задняя часть. С ним столкнулось другое такси, также рядом стоит легковой автомобиль и еще два патрульных автомобиля ГИБДД. О пострадавших в аварии не сообщается.

До этого на видео попала драка челябинцев на проезжей части дороги. Двое мужчин после спора устроили ожесточенную потасовку. О причинах конфликта не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге автомобиль отбросило на столб.

