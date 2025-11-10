«АвтоВАЗ» возобновил продажи партии Lada Largus

«АвтоВАЗ» возобновил продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала проверки. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«АвтоВАЗ» разблокировал продажи в дилерской сети ограниченной партии Lada Largus, которая требовала дополнительной проверки одного из клапанов», — говорится в сообщении.

В дилерской сети с 21 октября ограничили продажи автомобилей Lada Largus до завершения анализа информации, тестирования компонентов машин и исследования материалов.

В октябре стало известно, что «АвтоВАЗ» инициировал добровольный отзыв 8 209 автомобилей Lada X-Ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Это было связано с необходимостью дооснащения автомобилей блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб. Все работы бесплатны для владельцев транспортных средств.

Ранее депутат заступился за Lada Vesta после жалобы коллеги на размер машины.