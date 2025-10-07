На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат заступился за Lada Vesta после жалобы коллеги на маленький размер машины

Депутат Леонов: Lada Vesta — идеальная машина, чтобы развозить детей по кружкам
Зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский заявил, что Lada Vesta — слишком маленький автомобиль, неподходящий для семей. Депутат Олег Леонов в беседе с «Газетой.Ru» не согласился с высказыванием коллеги, назвав эту машину «идеальной для развоза детей по кружкам и бытовых поездок».

«Я действительно почти каждый день езжу на Lada Vesta, и мне в ней удобно, головой я не бьюсь. Мой рост 178 сантиметров, и я комфортно размещаюсь на заднем сиденье. Что касается использования автомобиля в семье, то у каждого автомобиля свое предназначение. Нива — внедорожник, Largus фургон — для коммерческого использования и т. д. Vesta, если говорить о семейном использовании, на мой взгляд, идеальна для развоза детей в школу и по кружкам, для поездок на работу и прочих бытовых поездок. Если говорить о поездке всей семьей на дачу, с детьми, котом и рассадой, то, конечно, для этой цели надо покупать другие модели, например, Lada X-Ray, Lada Vesta Cross или Largus универсал», — сказал он.

Леонов добавил, что «АвтоВАЗ» мог бы выпустить более мощные и большие автомобили, которые подошли бы для многодетных семей.

«На мой взгляд, на существующих платформах у «АвтоВАЗа» достаточно широкая линейка автомобилей. Но я считаю, что заводу не хватает платформы большего формата — с более мощным двигателем и увеличенным радиусом колес, — которая позволит делать машины шире и длиннее, в том числе удобные для многодетных автомобили с третьим рядом сидений», — добавил он.

7 октября депутат Сергей Лисовский пожаловался, что ему неудобно ездить на служебной Lada Vesta, потому что он «периодически бьется головой о потолок». По его словам, машина «очень маленькая» и не подойдет для семей, поэтому «АвтоВАЗ» должен сделать новую линейку для семейных поездок с увеличенным салоном, чтобы было удобно размещать внутри детские кресла и большой объема багажа.

Ранее стали известны подробности о новом кроссовере «Москвич М90».

