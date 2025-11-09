На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Продажи Lada Largus ограничили, чтобы предотвратить риски

Продажи Lada Largus ограничены в дилерской сети с 21 октября
true
true
true
close
Lada

В дилерской сети с 21 октября ограничили продажи автомобилей Lada Largus до завершения анализа информации, тестирования компонентов машин и исследования материалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве рассказали, что после обращения Национального автомобильного союза запросили у «АвтоВАЗа» данные о возможном несоответствии Lada Largus требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

«АО «Автоваз» проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus», — заявили в Росстандарте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Там добавили, что при обращении клиентов машины ремонтируют по гарантии. Повторных обращений от автовладельцев не поступало. Кроме того, «АвтоВАЗ» вместе с поставщиком гидроусилителя рулевого управления устанавливает причины возможного несоответствия.

В октябре стало известно, что «АвтоВАЗ» инициировал добровольный отзыв 8 209 автомобилей Lada X-Ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2022 года. Это было связано с необходимостью дооснащения автомобилей блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб. Все работы бесплатны для владельцев транспортных средств.

Ранее депутат заступился за Lada Vesta после жалобы коллеги на размер машины.

