«АвтоВАЗ» отзывает более 8 тысяч автомобилей Lada X-Ray

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» инициировал добровольный отзыв 8 209 автомобилей Lada X-Ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Согласно заявлению ведомства, отзывная кампания связана с необходимостью дооснащения автомобилей блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев транспортных средств.

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray», — отмечается в сообщении.

В апреле компания »АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года. Там уточнили, что на всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в США отзовут свыше 700 тыс. автомобилей Ford.