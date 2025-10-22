На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» отзывает более 8 тысяч автомобилей Lada X-Ray

Росстандарт: «АвтоВАЗ» добровольно отозвал 8,2 тысячи автомобилей Lada Xray
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» инициировал добровольный отзыв 8 209 автомобилей Lada X-Ray, выпущенных в период с 8 октября 2021 года по 29 апреля 2025 года. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Согласно заявлению ведомства, отзывная кампания связана с необходимостью дооснащения автомобилей блоком управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Все работы будут проводиться бесплатно для владельцев транспортных средств.

«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по плановому дооснащению транспортных средств Lada X-ray», — отмечается в сообщении.

В апреле компания »АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года. Там уточнили, что на всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в США отзовут свыше 700 тыс. автомобилей Ford.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами