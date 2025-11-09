На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобилистов предупредили о лишении прав за скрытые номера

Машаров: за умышленно скрытый госномер автомобиля грозит штраф или лишение прав
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Автомобилистов России предупредили о наказании за умышленно скрытые государственные номера. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов, пишет РИА Новости.

«За умышленно скрытый номер грозит наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до трех месяцев или штраф в размере 5 тыс. рублей, часть 2 статьи 12.2 КоАП РФ», — сказал он.

Под категорию нечитаемых номеров подпадают такие случаи, как использование пленок и шторок для их прикрытия, а также залепленные снегом или грязью номера.

Недавно юрист Валентина Бачурина сообщила, что за настройку навигатора во время движения автомобиля водителю грозит штраф. Нарушителю придется заплатить полторы тысячи рублей.

До этого руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что навигатор не станет причиной штрафа для водителя, если установлен правильно. В этом случае устройство не попадает под определение обычного гаджета.

Ранее россиян предупредили о штрафе за кота в автомобиле.

