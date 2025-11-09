На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одним из погибших в ДТП с Lamborghini в Москве оказался криптобизнесмен Долгих

Baza: в аварии с Lamborghini в Москве погиб криптобизнесмен Алексей Долгих
Известный криптобизнесмен Алексей Долгих погиб в результате аварии с участием автомобиля Lamborghini Urus в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации журналистов, в салоне находились четыре человека. Долгих был за рулем и скончался на месте. Также не удалось спасти одного из пассажиров — Ивана Соловьева.

«Еще двое мужчин госпитализированы — у 21-летнего Никиты Тезикова открытый перелом ноги, 22-летний Кирилл Мочалов доставлен в Боткинскую больницу с множественными переломами», — отмечается в публикации.

Из материала следует, что криптобизнесмен приобрел Lamborghini Urus за 35 млн рублей. Это произошло в августе прошлого года. С того момента у Алексея Долгих накопилось более 500 штрафов, общая сумма которых превышает 1 млн рублей.

«В сентябре прошлого года авто и его владелец фигурировали в перестрелке на Патриарших прудах», — подчеркнули авторы поста.

Автомобиль Lamborghini Urus попал в ДТП в российской столице в ночь на 9 ноября около 1:20 мск. Машина врезалась в дорожное ограждение на 1-м км Международного шоссе, после чего опрокинулась и загорелась, рассказали в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по Москве.

Ранее два человека погибли в результате ДТП на Крымском мосту.

