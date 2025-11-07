На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Авария парализовала движение в самом длинном тоннеле Москвы

В Москве авария затруднила движение в Лефортовском тоннеле
Яндекс Карты

В Москве автомобильная авария затруднила движение в самом длинном тоннеле столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«BMW и грузовик «ГАЗ» столкнулись в Лефортовском тоннеле на ТТК. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего движение транспорта сильно затруднено на внешней стороне.

До этого на трассе Уфа-Оренбург водитель бензовоза врезался в иномарку с людьми. ДТП произошло днем 7 ноября. На кадрах видно, что на проезжей части лежит человек, при этом рядом стоят два автомобиля, которые получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, вывернуты колеса. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В результате произошедшего травмы, несовместимые с жизнью, получил 41-летний пассажир легковой машины: ему оторвало ногу. Водителя иномарки прибывшие медики доставили в больницу.

Ранее последние секунды жизни водителя и пассажирки Lada попали на видео.

