«Оторвало ногу»: появились кадры с места жесткого ДТП в Башкирии

В Башкирии на видео сняли людей, которые вылетели из разбитого авто в момент ДТП
В Башкирии автомобиль врезался в фуру. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Лишился конечности: жуткое ДТП на трассе в Башкирии. <…> авария произошла сегодня возле поселка Старомурапталово в Куюргазинском районе. На трассе столкнулись легковушка и фура. Судя по кадрам, один из участников ДТП вылетел из автомобиля», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел последствия аварии на видео. На кадрах видно, что на проезжей части лежит человек, при этом рядом стоят два автомобиля, которые получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, вывернуты колеса. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По словам очевидца произошедшего, в результате столкновения два человека пострадали, еще один – получил травмы, несовместимые с жизнью: ему оторвало ногу.

До этого в Приамурье последние секунды жизни водителя и пассажирки Lada попали на видео в момент жесткого ДТП.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу по дороге.

