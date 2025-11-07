Появились подробности жесткого ДТП, в котором человеку оторвало ногу

В Башкирии бензовоз на скорости влетел в Toyota, пассажиру оторвало ногу

На трассе Уфа-Оренбург водитель бензовоза врезался в иномарку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Как сообщили в ГИБДД по республике, авария произошла около 13:00 на 271 км автодороги Р-240 Уфа – Оренбург. 58-летний мужчина на бензовозе Freightliner выехал на встречную полосу и столкнулся с кроссовером Toyota RAV4», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате произошедшего травмы, несовместимые с жизнью, получил 41-летний пассажир легковой машины. Водителя иномарки прибывшие медики доставили в больницу. Информация о состоянии второго пострадавшего в ДТП не сообщается.

ДТП произошло днем 7 ноября. На кадрах видно, что на проезжей части лежит человек, при этом рядом стоят два автомобиля, которые получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты капоты, бамперы, вывернуты колеса. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

