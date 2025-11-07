На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Последние секунды жизни водителя и пассажирки Lada попали на видео в момент жесткого ДТП

В Приамурье на видео попал лобовой таран Lada автомобилем Mitsubishi Canter
true
true
true

В Приамурье автомобиль Mitsubishi врезался в Lada. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«На дороге «Соловьевск – Талдан» водитель за рулем Mitsubishi Canter выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-21074. Во встречной машине находились трое.», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в отечественный автомобиль, от удара Mitsubishi падает на бок. На опубликованном видео также заметно, что автомобили получили серьезные повреждения.

По информации канала, в результате произошедшего мужчина-водитель и женщина, которые в момент удара находились в отечественном автомобиле, получили травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики госпитализировали 13-летнего подростка с серьезными травмами.

Также сообщается, что виновник ДТП скрылся с места столкновения. Правоохранители установили личность водителя. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Ранее в Хабаровске водитель автобуса протащил школьницу по дороге.

