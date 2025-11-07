Движение на Крымском мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

Данные о перекрытии появились в 11:35 мск.

3 ноября в очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон зафиксировали 560 автомобилей по состоянию на 18:00 мск. Пробка начала формироваться после 12:00. Уже к 15:00 в ней находились 70 транспортных средств со стороны Тамани и 280 — со стороны Керчи.

Накануне Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, уточнил Telegram-канал.

Ранее власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту.