На подъездах к Крымскому мосту образовалась очередь из сотен автомобилей

В очереди на проезд по Крымскому мосту скопилось 560 машин
Константин Михальчевский/РИА Новости

В очереди на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон зафиксировали 560 автомобилей по состоянию на 18:00 мск. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 200 транспортных средств. Время ожидания около часа», — говорится в публикации.

При этом со стороны Керчи ожидают проезда 360 машин.

3 ноября очередь у Крымского моста начала формироваться после 12:00. Уже к 15:00 в ней находились 70 транспортных средств со стороны Тамани и 280 — со стороны Керчи.

Накануне Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, уточнил Telegram-канал.

Ранее власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту.

