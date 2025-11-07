Продажи автомобилей «Москвич» в России упали на 42%

В России продажи автомобилей «Москвич» упали на 42% в октябре

Продажи автомобилей марки «Москвич» в России в октябре 2025 года сократились на 42%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В октябре на российском авторынке было реализовано 1634 автомобиля «Москвич». Это на 42% меньше, чем в октябре прошлого года. С начала года на учет встало 12,8 тысяч новых «Москвичей». Падение продаж на 27%. Рыночная доля столичного автопроизводителя в октябре составила 1%, а за 10 месяцев 1,2%», — сообщил Целиков.

Более 80% продукции московского автозавода в этом году приходится на модель «Москвич 3».

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

