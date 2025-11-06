Депутат Миронов рассказал, как создать мощный отечественный автопром

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил направить средства получаемые от утильсбора, на строительство нового российского автомобильного предприятия.

«У нас недостаточно емкий авторынок, что делает невыгодными масштабные инвестиции. <...> Моя позиция неизменна – нам нужен новый с нуля автозавод, который будет выпускать свои оригинальные модели. Задача сложная, но выполнимая с учетом огромных средств, собираемых по линии утильсбора», – сказал Сергей Миронов.

По его словам, только ставя амбициозные цели, можно возродить мощный отечественный автопром.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

Ранее сообщалось, что бюджет РФ будет терять 300 млрд рублей в год из-за реформы утильсбора.