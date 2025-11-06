На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кому принадлежит зарегистрированная в России автомобильная марка Votour

Зарегистрированный в РФ бренд Votour оказался связан с автомобильной маркой Tenet
Tenet

Новый бренд Votour, зарегистрированный в России, оказался связан с китайской компанией Uhu Defetoo Automobile Technology — тем же владельцем, что стоит за маркой Tenet. Об этом сообщает портал Авто Mail.

О том, что дистрибьютор ООО «Джетур Мотор Рус» зарегистрировал домены votour-motor.ru и votour-auto.ru, стало известно в феврале 2025 года.

Также в декабре прошлого года было зарегистрировано юридическое лицо ООО «Вотур Мотор Рус», юридический адрес которого совпадает с адресом российского офиса Jetour. В качестве деятельности новой компании указывается торговля легковыми и грузовыми автомобилями. Единственным сотрудником и владельцем «Вотур Мотор Рус» числится гражданин Китая Оу Хао.

В то же время связь с компанией Defetoo в России официально имеет другой китайский бренд — компания Tenet, которая в партнерстве с холдингом «АГР» выпускает одноименные кроссоверы на бывшем заводе Volkswagen в Калуге.

До этого автоэксперт Максим Кадаков заявил, что бывший завод General Motors (GM) в Санкт-Петербурге скорее всего будет производить китайские машины.

«Только китайский бренд может производиться, никакой другой. Это может быть любой новый, придуманный, известный бренд. Когда мы говорим о подобном производстве полного цикла, это вообще не значит, что автомобиль собирается с нуля», — сказал Кадаков.

По его словам, предприятие будет варить, красить и собирать машины.

Ранее сообщалось, что сборку российских автомобилей планируется начать в Уганде.

