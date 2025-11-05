Стало известно, когда заработает бывший российский завода Toyota

ТАСС: бывший российский завод Toyota заработает в начале или в середине 2026 года

Бывший российский завод Toyota начнет свою работу в начале или в середине будущего года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Сейчас сроки по серийному производству — начало-середина следующего года. Это будет тысяча автомобилей в год после перезапуска. Мы транслируем те сроки, которые заявляют участники перезапуска — «Камаз», «Газпром», Минпромторг вместе с партнером», — заявил Ситов.

Источник «Ведомостей», знакомый с ходом организации производства на площадке, уточнил, что в 2026 г. будет запущен выпуск автомобилей под брендом Senat, линейка будет состоять из двух седанов и одного внедорожника.

Соглашение о создании производства автомобилей на бывшем заводе Toyota было подписано между правительством Северной столицы и компанией Aurus в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Первый вице-премьер Денис Мантуров (тогда занимал пост главы Минпромторга) анонсировал, что выпуск автомобилей будет запущен до конца 2024 года, однако этого не произошло.

