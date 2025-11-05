В России рухнули продажи автомобилей Kia

В России сильно упали продажи новых автомобилей корейской марки Kia. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«За 9 месяцев в России встало на учет 6315 новых легковых автомобилей KIA. Это в два раза меньше (-50,9%), чем в январе-сентябре прошлого года. Официально, корейские автомобили в Россию не поступают. Ввоз идет по альтернативным каналам с оформлением на физлиц», — сообщил Целиков.

Доля России в глобальных продажах KIA в этом году составляет 0,2%. До 2022 года она превышала 7%.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в нашей стране являются высокие ставки в банках. Эту причину снижения спроса на машины назвали 63% респондентов.

Второй причиной является снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение связано с ожиданием возвращения глобальных автобрендов в Россию.

