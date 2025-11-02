На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве суд взыскал 1,5 млн рублей с водителя за повреждение Aurus Senat

Суд взыскал 1,5 млн рублей с водителя, повредившего Aurus управделами президента
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

В Москве суд взыскал крупную сумму с водителя, повредившего в ДТП автомобиль Aurus Senat управделами президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», - указывается в документах в распоряжении РИА Новости.

Иск был подан ФГБУ Автобаза №2 и принят к производству в конце марта.

До этого сообщалось, что в правительственном авто, который попал в ДТП в центре Москвы утром 21 февраля 2025 года, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Авария произошла на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади. Всего в аварию попали три авто - Mercedes-Benz S-Сlass и GLS-Class и Aurus Senat. В кадр попали автомобили ГИБДД.

Оксана Лут не пострадала. Травмы получил ее водитель.

До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.

Ранее в Москве на фото сняли уникальный Aurus Senat певца Филиппа Киркорова.

