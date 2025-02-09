У автомобиля Вучича на ходу отвалилось колесо

Президент Сербии Вучич не пострадал, когда у его автомобиля отвалилось колесо

В Сербии автомобиль кортежа, в котором находил президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо. Об этом сообщает газета Blic.

По словам главы государства, он не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.

«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.

После этого сербский премьер Милош Вучевич призвал «не играть с такими вещами».

«Это могло угрожать президенту, а значит, и всей стране. Я считаю, что техническое состояние и обслуживание этих автомобилей требует еще более тщательного контроля, чтобы не допустить угрозы жизни президента», — заявил глава кабмина.

Год назад самолет премьера Канады сломался во время его отпуска на Ямайке. В результате на Ямайку отправили резервное воздушное судно, на борту которого находилась команда техников. Специалисты осмотрели правительственный самолет и вовремя ликвидировали технические неполадки, благодаря чему семья Трюдо без происшествий вернулась домой.

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