Министр сельского хозяйства попала в ДТП в центре Москвы

В правительственном авто, который попал в ДТП в центре Москвы, находилась министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, сообщает Telegram-канал Mash.

«По информации Mash, она не пострадала. Травмы получил ее водитель. После ДТП министра пересадили в авто ГИБДД и доставили на работу», — говорится в сообщении Mash.

Утром 21 февраля 2025 года на улице Воздвиженка недалеко от Красной площади столкнулись Mercedes-Benz S-Сlass, GLS-Class и Aurus Senat. Судя по видео, машины серьезно пострадали. В кадр попали автомобили ГИБДД.

До этого в Сербии автомобиль кортежа, в котором находился президент страны Александар Вучич, на ходу потерял колесо.

По словам главы государства, он не пострадал в результате произошедшего и пересел в другой автомобиль, когда прибыл в село Мокрин.

«Была ли это поврежденная, взорванная шина, как я думаю, или же что-то другое — это предстоит установить компетентным органам. Они этим займутся», — сказал политик.

После этого сербский премьер Милош Вучевич призвал «не играть с такими вещами».

Ранее сообщалось, что массовое ДТП произошло в центре Москвы.