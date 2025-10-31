Стало известно, что будет с ценами на авто из-за нового утильсбора

В России после вступления в силу изменений по утильсбору на автомобили не будет резкого скачка цен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных дилеров.

«Никаких скачков цен из-за изменений сроков повышения утильсбора не предвидится, но с нового года цены на автомобили все равно будет выше - скорее всего сработает фактор повышения утильсбора, который был принят еще год назад с расчетом на несколько лет», — заявил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров при этом отметил, что резкого скачка цен по рынку действительно ждать стоит, однако иномарки из-за рубежа мощностью выше 160 л.с. будут заметно дорожать.

До этого сообщалось, что Минпромторг решил отсрочить введение новых правил расчета утилизационного сбора на иномарки с моторами мощностью выше 160 л.с. Изменения вступят в силу через месяц — 1 декабря. Таким образом ведомство дало шанс не доплачивать огромные суммы россиянам, которые не успевают привезти иномарки. Эксперты убеждены, что решение о повышении ставок было ошибочным и обойдется бюджету России в 300 млрд рублей, которые страна будет ежегодно терять от импорта иномарок.

