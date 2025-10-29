На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту могут дать пожизненный срок

Прокурор запросил пожизненный срок фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
true
true
true
close
crimeabadnews/VK

Прокурор запросил пожизненный срок фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Речь идет об Артеме Азатьяне, Георгии Азатьяне, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Их обвиняют в теракте и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывных устройств. Соломко и Терчаняну дополнительно вменяют контрабанду взрывчатки.

В декабре 2024 года в Южный окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении этих восьми человек. Они не признают свою вину, и процесс проходит в закрытом режиме. В среду, 29 октября, суд приступил к прениям по делу.

По данным следствия, первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк и другие лица создали группу для теракта на Керченском мосту в 2022 году. В группу вошли упомянутые граждане и другие люди. Малюк организовал изготовление взрывного устройства на Украине. Его замаскировали под груз полиэтиленовой строительной пленки.

Участники преступной группы привезли его на Крымский мост в грузовике. За рулем был человек, не знавший об их планах. 8 октября 2022 года, когда грузовик ехал по мосту, соучастники активировали взрывное устройство.

Ранее следователи установили все подробности теракта на Крымском мосту.

