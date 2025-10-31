Названы три условия для перехода на зимние шины

Эксперт Калачев перечислил три условия для перехода на зимние шины

Летние шины на зимние необходимо поменять при появлении первого снега. Об этом в интервью ТАСС заявил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.

«Целесообразна установка зимних шин и раньше наступления зимы в зависимости от климатических условий регионов и погодных условий. Например, при выпадении осадков в виде снега, резких похолоданий с обледенением дорог общего пользования или достижения средней температуры воздуха около плюс 5 градусов», — сказал Калачев.

Он подчеркнул, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля.

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказывал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО и самостоятельный шиномонтаж. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать поддельные шины под видом импортных.