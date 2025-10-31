На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы три условия для перехода на зимние шины

Эксперт Калачев перечислил три условия для перехода на зимние шины
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Летние шины на зимние необходимо поменять при появлении первого снега. Об этом в интервью ТАСС заявил доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев.

«Целесообразна установка зимних шин и раньше наступления зимы в зависимости от климатических условий регионов и погодных условий. Например, при выпадении осадков в виде снега, резких похолоданий с обледенением дорог общего пользования или достижения средней температуры воздуха около плюс 5 градусов», — сказал Калачев.

Он подчеркнул, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля.

Автоэксперт портала kolesa.ru Евгений Балабас рассказывал, что у российских автовладельцев есть только один эффективный способ сэкономить на замене летней резины на зимнюю – это отказ от услуг СТО и самостоятельный шиномонтаж. Ожидать завершения пикового спроса на услуги таких мастерских бессмысленно, так как даже если ждать до последнего, цены практически не снизятся.

Ранее сообщалось, что в России стали продавать поддельные шины под видом импортных.

